Morata stigao na posudbu u turskog velikana, evo koliko će zarađivati

Morata je profesionalnu igračku karijeru započeo u Real Madridu, a igrao je još i za Juventus, Chelsea, Atletico Madrid te AC Milan.

Morata je u srpnju prošle godine potpisao četverogodišnji ugovor s AC Milanom, ali je njegov golgeterski učinak bio ispod očekivanog, u 25 utakmica postigao je šest pogodaka. Zbog toga je vodstvo “Rossonera” prihvatilo ponudu turskog kluba o posudbi uz mogućnost otkupa ugovora.

I tako je Morata otišao na jednogodišnju posudbu u Galatasaray, koji će talijanskom klubu za to platiti šest milijuna eura. Ako se do 15. siječnja iduće godine istanbulski klub odluči otkupiti Moratin ugovor, to će ga koštati dodatnih osam milijuna eura. Turski klub, ako odustane od otkupa ugovora, može zadržati Moratu na posudbi do lipnja 2026. godine.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.