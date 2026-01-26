Modriću se na San Siru pridružuje mladi hrvatski reprezentativac?

Još jedan hrvatski nogometaš bi mogao obući dres Milana.
Kako piše Fabrizio Romano, čelnici Milana zainteresirani su za 18- godišnjeg Ljubu Puljića, koji se zadnjih godina razvija u Bayernu.
Ove sezone jednom je nastupio i za Bayernovu U19 momčad u juniorskom prvenstvu.
Puljić je inače rođen u Vinkovcima, a prve nogometne korake napravio je u Cibaliji. Potom je s 11 godina preselio u Osijek, a dosad je za drugu momčad Bayerna upisao šest nastupa: pet u četvrtom rangu njemačkog nogometa te jedan u Ligi prvaka mladih.
