Modrićev suigrač propušta ogled s Kolumbijom, u Milanu su zabrinuti

Podijeli :

Carabellix via Guliver

Izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamps je najavio da vezni nogometaš Adrien Rabiot neće nastupiti u večerašnjem prijateljskom ogledu Francuske i Kolumbije u Marylandu.

Deschamps je naveo da je razlog ozljeda koljena koju je Rabiot zadobio na jednom od treninga zbog čega je izostao i s idućih reprezentativnih treninga.

VIDEO / Kome je Modrić dao dres? Pogledajte susret bivših suigrača Francuska s igračem manje bolja od Brazila

Rabiot će se vratiti u Milano gdje će obaviti dodatne pretrage i nastaviti s oporavkom te je još uvijek upitno hoće li ga ova ozljeda odvojiti od nogometnih terena na određeno vrijeme. S obzirom da je Rabiot jedan od ključnih igrača Milana te je uz hrvatskog reprezentativca Luku Modrića glavni Milanov oslonac u veznom redu, klupski čelnici s dozom straha gledaju prema budućnosti.

U listopadu prošle godine, prilikom tadašnje reprezentativne akcije, Rabiot se također ozlijedio. U pitanju je bio list noge, a tada je zbog ozljede propustio pet prvenstvenih utakmica.

Milan je trenutačno drugi na ljestvici talijanske Serie A i zaostaje šest bodova za vodećim Interom. Rabiot je u prvenstvu ove sezone postigao pet pogodaka uz četiri asistencije.