Modrićev Milan prosuo prednost od 2:0, ali ipak skočio na vrh Serie A

Podijeli :

Guliver Image

U 11. kolu talijanske Serie A je AC Milan imao veliku priliku privremeno preuzeti vrh prvenstvene ljestvice. Rossoneri, za koje igra Luka Modrić, su gostovali kod Parme te im je pobjeda donosila skok na prvo mjesto. Tamo ih je odveo i remi, ali s obzirom na to da su vodili 2:0, a na kraju odigrali 2:2, Rossoneri neće biti zadovoljni.

Odlično je Milan otvorio utakmicu. Već su u 12. minuti golom Alexisa Saelemaekersa došli do vodstva, a onda su 16 minuta kasnije došli i do 2:0 golom Rafaela Leaa. Činilo se da će Milan na poluvrijeme otići s tim rezultatom, ali se krajem prvog dijela ukazao Adrian Bernabe Garcia koji je u prvoj minuti sudačke nadoknade smanjio rezultat na 2:1.

Pomoglo je to Parmi da se probudi. Legendarni talijanski klub je nakon 17 minuta drugog dijela došao do izjednačenja. Ovaj put je strijelac bio Enrico Del Prato. Tako je Milan u kratkom razdoblju sve dobro što su napravili u prvom dijelu susreta.

Bio je to posljednji pogodak na utakmici i Milan se morao zadovoljiti s bodom na gostovanju. Izjednačili su se na vrhu s Napolijem s 22 boda, ali klub s juga Italije ima utakmicu manje te će u nedjelju u Bologni tražiti odvajanje na vrhu.