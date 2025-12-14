Modrićev Milan prokockao prednost protiv Sassuola, Napoli ih pobjedom može skinuti s vrha

Podijeli :

(AP Photo/Luca Bruno) via Guliver Image

U 15. kolu talijanske Serie A Milan Luke Modrića ušao je kao prvoplasirana momčad zbog bolje gol-razlike u odnosu na Napoli. Kako ne bi samo po toj osnovi bili prvi, Rossoneri su se pobrinuli u nedjelju popodne, ali ne na željeni način. Umjesto pobjede protiv Sassuola, uspjeli su ostvatiti samo remi od 2:2 koji im je donio jedan bod prednosti nad Napolijem.

Nije dobro krenulo za Milan jer je Sassuolo već u 13. minuti poveo 1:0. Kanađanin Ismael Kone tada je matirao Mikea Maignana na vratima Rossonera. Ipak, vodeća momčad Serie A je u 34. minuti izjednačila, a strijelac je bio 19-godišnji Davide Bartesaghi. Mladi branič bio je ključan i za preokret Milana jer je u drugoj minuti drugog poluvremena zabio za 2:1 i potpuni preokret domaće ekipe.

U 67. minuti je Adrien Rabiot zabio za 3:1, ali je pogodak poništen zbog zaleđa. 10 minuta kasnije stigla je kazan jer je Armand Lauriente pogodio za 2:2 i probleme Milana. Dominirao je Milan, a dobili su i nadu od šest minuta nadoknade.

Međutim, nisu uspjeli zabiti gol i morali su se zadovoljiti remijem protiv Sassuola. Ovim rezultatom odvojili su se jedan bod od Napolija koji će u 15 sati gostovati kod Udinesea.