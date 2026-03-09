Modrića pitali vraća li se u Real Madrid, evo kako je odgovorio

Podijeli :

Guliver image

Nogometaši Milana smanjili su zaostatak za Interom na vrhu ljestvice talijanskog prvenstva na sedam bodova zahvaljujući minimalnoj 1:0 pobjedi u međusobnom susretu u 28. kolu.

Gol koji je zadržao kakvu-takvu neizvjesnost u borbi za naslov prvaka postigao je lijevi bek Estupinan u 35. minuti nakon odličnog proigravanja Fofane.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan, dok je Petar Sučić ušao u igru za Inter u 59. minuti.

Modrić je otkrio razmišljanja nakon derbija.

“Uvijek smo vjerovali. Idemo utakmicu po utakmicu. U prvom poluvremenu odigrali smo izvrsno, a u drugom se Inter popravio. No, branili smo se kao momčad i zaslužili smo pobjedu. Sada se fokusiramo na završetak sezone kako bismo nastavili ovako”, izjavio je Modrić.

Komentirao je poništen gol Intera u sudačkoj nadoknadi,

“Nema sumnje, sudac je zazviždao prije nego što je lopta ušla u gol”, rekao je Modrić.

Novinare je zanimala i njegova budućnost zbog glasina o potencijalnom povratku u Real Madrid.

“Oko momčadi uvijek kruže glasine, ali mene to ne zanima. Jako sam sretan ovdje. Bilo je lijepo vidjeti Sergija Ramosa na stadionu. Kad kapetan dođe, morate pobijediti”, rekao je Modrić pa dodao:

“Ionako ne razmišljam ni o čemu drugome, samo o radu.”