Modrića hvali i suigrač: ‘Ne mogu vam objasniti koliko mi znači da njega imam kraj sebe’

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

Nove pohvale za Modrića.

Kapetan Hrvatske Luka Modrić svojim igrama oduševljava sve u Milanu, ali i izvan njega.ž

Novu pohvalu dao mu je suigrač Ardon Jashari. Sjajni 23-godišnji veznjak, od kojeg se očekuje da u budućnosti naslijedi Modrića u Milanu, dao je intervju za portal Sempre Milan u kojem je govorio i o hrvatskom veznjaku.

“Imati njega u momčadi, osobito na sličnoj poziciji, je nevjerojatno iskustvo. Ne mogu vam objasniti koliko mi znači da u svojoj prvoj sezoni u Italiji i ovako velikom klubu kraj sebe imam takvog igrača”, rekao je Jashari i dodao:

“Za mene je iznimno važno da maksimalno iskoristim to što je ovdje i pokušam od njega naučiti što je više moguće. Svaki igrač je drukčiji, svi smo drukčiji, ali ako imaš priliku učiti neke sitnice od osvajača Zlatne lopte, to je prilika koju ne smiješ propustiti.”

