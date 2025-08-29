Modrić upisao prvu asistenciju u dresu Milana

Podijeli :

via Guliver

U petak je počelo drugo kolo talijanske Serie A gdje je Milan u gostima kod Leccea tražio popravak dojma nakon poraza od Cremonesea. To su uspjeli napraviti pobjedom od 2:0, a slavlje je moglo biti i uvjerljivije da im nisu poništena dva pogotka.

U četvrtoj minuti zabio je Matteo Gabbia, ali njegov pogodak poništen je zbog prekršaja. Mreža Leccea nije se tresla sve do 60. minute kada je Santiago Gimenez pogodio za 1:0.

Barem se tako mislilo. Meksički napadač na kraju je bio u zaleđu te je rezultat i dalje bio 0:0. No, VAR soba se nije mogla umiješati šest minuta kasnije.

Tada je Luka Modrić izveo slobodni udarac s desne strane. Njegova lopta pronašla je Rubena Loftus-Cheeka koji je glavom matirao Wladimira Falconea na vratima Leccea.

Milan je tako došao do vodstva koje je do kraja i povećao za pobjedu u drugom kolu. Drugi pogodak na utakmici zabio je Christian Pulišić u 86. minuti. Tako je Milan s 2:0 upisao prvu pobjedu sezone.

U sljedećem kolu momčad Massimiliana Allegrija dočekuju Bolognu dok će Lecce na noge Atalanti Ivana Jurića.