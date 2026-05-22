Modrić uoči posljednjeg kola Serie A: ‘Ne osjećam se kao superjunak s maskom’

Luka Modrić spreman je vratiti se u početnu postavu Milana za važan susret protiv Cagliarija, unatoč tome što se još oporavlja od ozljede. Hrvatski kapetan u razgovoru za talijanske medije potvrdio je kako će zaigrati sa zaštitnom maskom te istaknuo da je potpuno fokusiran na borbu za plasman u Ligu prvaka.

Nakon što je ogled protiv Genoe pratio s klupe, Modrić se ponovno priključio momčadskim treninzima i konkurira za nastup od prve minute.

“Dobro se osjećam i fizički sam sve bolje, vratio sam se momčadskim treninzima i već se navikavam na masku. Spreman sam za povratak”, rekao je Modrić za Sportmediaset i dodao: “Jedva čekam ponovno zaigrati, teško je gledati s klupe jer ne možeš pomoći suigračima, kao što je bio slučaj protiv Genoe. Naravno, odluka je na Allegriju, ali ja sam mu na raspolaganju.”

Na komentar da će zbog zaštitne maske izgledati poput superjunaka, Modrić je odgovorio u svom prepoznatljivom tonu.

“Ne, osjećam se kao normalna osoba. Nosim je radi zaštite, po preporuci liječnika, ne osjećam se kao superjunak.”

Govoreći o dugovječnosti i igranju na vrhunskoj razini i u 41. godini, naglasio je koliko mu znači ljubav prema nogometu.

“Puno je tu faktora, od dobrog sna i kvalitetnog treninga do posvećenosti detaljima, ali najvažnija je moja strast i ljubav prema nogometu.”

Modrić se osvrnuo i na svoju budućnost u Milanu te istaknuo da je zadovoljan životom u talijanskom velikanu, ali da je u ovom trenutku prioritet isključivo završnica sezone.

“Mogu reći da sam jako sretan u Milanu, ali trenutno je najvažnija nedjeljna utakmica protiv Cagliarija i osiguravanje Lige prvaka. O ostalom ćemo vidjeti. Imam dobar odnos s klubom, upravom i trenerom”, pojasnio je.

Dodao je i kako i dalje ima velike sportske ambicije.

“Kad sam odabrao Milan, želio sam pomoći momčadi u borbi za trofeje. Ove godine to nismo uspjeli, ali jasno je da bih volio osvojiti nešto s Milanom. Ipak, ponavljam, sada sam usredotočen isključivo na utakmicu u nedjelju.”

Posebno je pohvalio suradnju s trenerom Massimilianom Allegrijem, s kojim, kako kaže, ima odličan odnos. Ipak, odbacio je nagađanja o mogućem ostanku u stručnom stožeru nakon završetka karijere.

“Imam dobar odnos s njim, ali o tome nismo razgovarali. Još uvijek uživam u igranju i kad odlučim završiti karijeru, razmislit ću o tome. A kad ću u mirovinu? Ne znam, vidjet ćemo nakon nedjelje…”

O Allegriju je govorio biranim riječima.

“On je velik trener koji je ostvario sjajne rezultate s Milanom i Juventusom. Vratio se među Rossonere i radi izvanredan posao. Odlično priprema utakmice, ima snažnu osobnost i sretan sam što mogu raditi s njim.”

Kapetan hrvatske reprezentacije podijelio je i svoje dojmove o Serie A, koju smatra jednom od najjačih liga svijeta.

“Dojam je vrlo pozitivan. Talijanski nogomet je konkurentan i bolji nego što se misli u inozemstvu. Prvenstvo je zahtjevno, što me nije iznenadilo jer talijanski nogomet pratim od malih nogu. Serie A je jedna od najboljih liga na svijetu, u zadnjih deset godina Juventus i Inter igrali su finala Lige prvaka, a Milan je stigao do polufinala”, rekao je.

Za kraj, Modrić je potvrdio kako planira nastupiti i na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, koje bi mu bilo peto u karijeri.

“Hrvatska mora braniti svoje boje kao i uvijek, dati sve od sebe i učiniti navijače ponosnima. U teškoj smo skupini, ali prvi je cilj proći u nokaut-fazu. Konkurentni smo, iako ne znam dokle možemo dogurati. Bili smo drugi i treći, svjestan sam da ljudi imaju velika očekivanja i mogu samo reći da ćemo dati svoj maksimum.”