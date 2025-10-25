Modrić: To je nogomet, tužni smo i ljuti

Milan je u talijanskom prvenstvu kiksao protiv Pise...
Takav kiks prokomentirao je i Luka Modrić koji nije skrivao razočaranje nakon što je Milan na San Siru odigrao samo 2:2 protiv Pise:
“Trebali smo završiti utakmicu u prvom poluvremenu. Igrali smo dobro, ali smo zabili samo jedan gol. U drugom dijelu smo ušli premekano, a onda kazneni udarac i njihov pogodak… To je nogomet. Čak i kad si bolji i zaslužuješ pobjedu, sve se može okrenuti”, rekao je Modrić pa nastavio dalje:
“Samo je naša krivnja što nismo pobijedili. Izgubili smo dva važna boda. Ovakve utakmice kod kuće, uz dužno poštovanje prema Pisi, jednostavno moraš dobiti. Tužni smo i ljuti jer smo bacili veliku priliku”, dodao je.
