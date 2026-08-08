Modrić se vraća u formu: U porazu Milana protiv Chelseaja dobio veću minutažu

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xGonzalesxPhoto via Guliver

U pretposljednjoj utakmici ljetne pripremne turneje u Jakarti, Chelsea je na stadionu Gelora Bung Karno nadigrao AC Milan s uvjerljivih 3:0.

Momčad iz Londona u potpunosti je dominirala susretom. Mrežu Milana načeo je João Pedro pogotkom u sudačkoj nadoknadi prvog dijela (45’+2), da bi već u prvom napadu nastavka (46′) isti igrač povisio na 2:0. Sve dileme oko pobjednika otklonio je Moises Caicedo atraktivnim volejem u 50. minuti za konačnih 3:0.

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Hrvatski maestro Luka Modrić započeo je susret u početnoj postavi Milana i odradio planiranih 45 minuta u organizaciji igre, nakon čega je ostao u svlačionici na predahu.

U drugom poluvremenu na teren je ušao mladi talent Ardon Jashari, kojeg mnogi označavaju kao Modrićevog nasljednika u sredini terena Rossonera, no ni on nije uspio zaustaviti raspoloženi Chelsea, koji je stvorio još niz prilika i dvaput pogađao okvir gola.

Podsjetimo, u prijateljskom susretu igranom u Perthu par dana ranije, Modrić je protiv Intera proveo oko pola sata na terenu te vrhunskim dodavanje pomogao izboriti penal iz kojeg je njegova momčad izjednačila za konačnih 1:1.