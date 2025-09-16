Modrić se nakon prvijenca oglasio na Instagramu: ‘Sretan sam’

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno by Guliver

Junak pobjede Milana protiv Bologne u 3. kolu Serie A bio je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić koji je postigao jedini gol (1:0) nakon sat vremena igre.

Bio je to Modrićev premijerni gol u dresu Milana gdje je došao ovog ljeta iz madridskog Reala.

Sve do 61. minute su domaći igrači promašivali šanse ili pogađali suparnički okvir vrata. Ključni trenutak dogodio se u 61. minuti, a navijače je na noge podigao 40-godišnji hrvatski reprezentativac Luka Modrić.

POVEZANO F1 vozač u Milanu gledao Modrića i nahvalio ga pa se našalio: ‘Ja sam opet bio na klupi’ Kakva gesta Modrića: Dobio nagradu za igrača utakmice pa je poklonio suigraču

Saelemaekers je lijepo ubacio loptu u šesnaesterac gdje je natrčao Modrić i s 15 metara precizno naciljao suparničku mrežu za delirij na stadionu. Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Milan.

Modrić je dan nakon utakmice objavio tri fotografije s utakmice protiv Bologne, uz opis:

“Važna domaća pobjeda. Sretan sam što sam zabio prvi gol za Milan.”