Modrić: Privilegija je da mi navijači pjevaju tu pjesmu, jako sam sretan

Podijeli :

Gabriele Masotti IPA Sport via Guliver

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić bio je strijelac pobjedničkog gola u 2:1 gostujućoj pobjedi Milana protiv Pise u susretu 25. kola talijanskog prvenstva.

Modrić, koji je odigrao čitav susret, odigrao je dupli pas s Riccijem u 85. minuti, potom izbjegao start suparničkog braniča te potkopao loptu preko vratara za konačnih 2:1. Bio je to njegov drugi ovosezonski gol.

POVEZANO Luka Modrić je čudo: S 40 godina na leđima zabio je za važnu pobjedu Milana!

Postao je Modrič treći najstariji strijelac u povijesti Serie A, iza Milanovih legendi Alessandra Costacurte i Zlatana Ibrahimovića.

“Bilo je važno za nas, nismo si smjeli dopustiti da ne pobijedimo. Znali smo da su ovi bodovi ključni za ostanak u borbi za naslov i uspjeli smo”, rekao je Modrić za DAZN.

“Malo smo se opustili u drugom poluvremenu i nismo bili dovoljno pažljivi, zbog čega su i zabili. Zato smo pojačali pritisak, krenuli prema naprijed i postigli taj gol koji nam je jako važan. Sretni smo zbog pobjede. Svaka utakmica u Serie A je teška, moramo nastaviti raditi i biti bolji”, dodao je Modrić.

Navijači Milana u jednom su mu trenutku posvetili pjesmu poznatu po tome što su je navijači Napolija pjevali Diegu Armandu Maradoni.

“Privilegija je čuti da mi pjevaju ovu pjesmu. Hvala vam puno, jako sam sretan što je čujem”, poručio je Modrić.

Drugi Milan sada ima 53 boda, pet manje od vodećeg Intera, dok je Pisa, kod koje Adrian Šemper nije konkurirao za nastup zbog ozljede, na dnu sa 15 bodova.