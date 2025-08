Modrić predstavljen u Milanu: ‘Cilj mi je igrati na Svjetskom prvenstvu’

Podijeli :

Luka Modrić je u ponedjeljak predstavljen u jednom od najvećih klubova svijeta - AC Milanu. Milanski klub je povodom dolaska hrvatske "desetke" organizirao konferenciju za medije gdje je Modrić odgovarao na svakakva pitanja.

Kako je vidio momčad u predsezoni i kako se pripremao?

“Imao sam tri tjedna pauze, odmarao sam se, ali sam i trenirao da budem u najboljoj mogućoj fizičkoj formi. Gledao sam utakmice protiv Arsenala i Liverpoola te vidio puno pozitivnih stvari. Nadam se da će momčad nastaviti rasti.”

Koje poveznice imate s Milanom?

“Odrastao sam gledajući talijanski nogomet, Milan mi je bio najdraži klub u Italiji. Također, moj idol, Zvonimir Boban je igrao u Milanu, pa sam uvijek bio posebno vezan za klub.”

Što može donijeti Milanu? Kako vidi nogomet u Serie A?

“Mogu ponuditi svoje iskustvo. Radit ću naporno, dat ću sve od sebe kako bih pokušao ponoviti ono što sam radio i drugdje. Znam da su očekivanja od mene velika, ali spreman sam na to. Jedva čekam započeti ovaj izazov i nadam se da ću ispuniti njihova očekivanja.

Puno pratim Serie A jer ondje igra mnogo hrvatskih igrača, a talijansku ligu uvijek mi je bilo užitak gledati. Vrlo je konkurentna i vraća se u razdoblje kada je bila najbolja liga na svijetu. Momčadi su vrlo organizirane, što je razlikuje od španjolske La Lige. Moram se brzo prilagoditi ovom tipu nogometa.”

Koji je njegov cilj u Milanu?

“Sjećamo se Milana kao jedne od najboljih momčadi na svijetu. Ne smijemo se zadovoljiti osrednjom sezonom ili samo plasmanom u Ligu prvaka. Što se tiče moje vizije za Milan, moramo biti i ponizni: potrebno je puno rada kako bismo klub vratili na najvišu razinu.

Vrlo sam natjecateljski nastrojen i želim tu energiju prenijeti na momčad. Minimalni cilj je plasman u Ligu prvaka, ali Milan mora težiti osvajanju trofeja, to je moj cilj i to bi trebao biti cilj svakoga tko radi u Milanu. No, pritom moramo ostati ponizni i imati čvrstu, stabilnu momčad.”

Je li prije dolaska u klub razgovarao s Bobanom i Ibrahimovićem?

“S Bobanom u posljednje vrijeme baš i ne, ali često smo razgovarali o Milanu kad bismo se vidjeli. Vidio sam i Zlatana, a Ancelotti je također govorio s velikim poštovanjem o Milanu. Već sam imao pozitivan dojam, Milan je velik klub s velikim navijačima. Kada vam takvi ljudi govore o klubu na taj način, to vam dodatno poboljša percepciju. Doček koji sam ovdje doživio bio je impresivan.”

Kako će se iskupiti Allegriju za poraz u finalu Lige prvaka 2017. godine?

“Vjerojatno mu to nije lijepa uspomena, pa ću pokušati ne pričati o tome. Ne želim da se naljuti na mene, jedva čekam da ga upoznam. Presretan sam što ću raditi s Allegrijem, jednim od najboljih trenera na svijetu. On je pobjednik i jedva čekam saznati što očekuje od mene i kako me vidi na terenu.”

Jedan od ciljeva mu je igrati na SP-u. Je li mu ovo zadnja sezona ili će još igrati?

“Još je prerano za reći. Cilj je igrati na Svjetskom prvenstvu, ali prvo se moramo kvalificirati. Ne gledam predaleko unaprijed, pokušavam živjeti u trenutku i raditi stvari kako treba. Zato i želim započeti ovu novu avanturu, pripremiti se na najbolji mogući način kako bih bio na razini koju klub traži. Bit će vremena za razgovor o budućnosti.”

Kako je došlo do toga da dođe u Milan?

“Bila je to vrlo laka odluka za mene kad me Igli Tare (sportski direktor Milana) nazvao. A kad je došao u Hrvatsku, to mi je puno značilo jer je pokazalo koliko Milan brine i vjeruje da još uvijek mogu igrati na visokoj razini, to je za mene bio prijelomni trenutak.

Kad vam netko pristupi i želi vas dovesti, objasni vam projekt. Nakon toga trebao sam malo vremena da razgovaram s obitelji, ali duboko u sebi znao sam da je to najbolji izbor. Vrlo sam brzo odlučio doći nakon što sam saznao da više neću igrati u Realu, ali i brzina kojom su se oni javili pokazuje koliko vjeruju u mene.”

Koju ulogu želi imati na terenu?

“Kao što sam već rekao, već sam razgovarao s Allegrijem oko toga. Mislim da svi znaju da se najbolje osjećam u sredini terena, gdje mogu organizirati igru i diktirati tempo. Ali, još uvijek moram razgovarati s trenerom kako bih shvatio njegovu viziju, a onda mi preostaje naporno raditi, igrati najbolje što mogu i pomoći momčadi da dolazi do rezultata.

Uloga koju sam imao u Real Madridu ona je u kojoj se najugodnije osjećam, ali mogu se prilagoditi bilo kojoj poziciji. Prioritet mora biti momčad, a ne pojedinac i to mora biti naš način razmišljanja.”

Što mu se najviše sviđa u momčadi?

“Vidio sam nekoliko pozitivnih stvari, ali ipak su to samo pripremne utakmice. Teško je donositi previše zaključaka u ovoj fazi sezone. U momčadi ima puno vrhunskih igrača, a trener će odlučiti koju ćemo formaciju koristiti. No, vidio sam odličnu ekipu i mislim da među igračima na terenu vlada jako dobra atmosfera, a to je također važno za stvaranje snažne, povezane skupine.”