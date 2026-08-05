Modrić otkrio zašto je odugovlačio s potpisom za Milan

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xGonzalesxPhoto via Guliver

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić oglasio se za medije prvi put otkako je produžio ugovor s Milanom, s kojim se na turneji u australskom Perthu priprema za svoju drugu sezonu u Italiji.

Hrvatski reprezentativac najprije se s velikim poštovanjem i emocijama osvrnuo na nedavni odlazak legende kluba Franca Baresija, koji je u utorak ispraćen na sjeveru Italije, a od kojeg se igrači nisu mogli osobno oprostiti zbog obveza u Australiji.

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“Za mene je Baresi bio simbol Milana. Bio je jedan od najvećih, možda i najveći simbol ovog kluba, vrlo skromna osoba i vođa u kojem su drugi prepoznali pravi primjer. To je ogroman gubitak za sve navijače Milana. Upoznao sam ga prije nekoliko godina kada sam igrao za Real Madrid protiv Milana u Los Angelesu. Nikada nismo razgovarali, no on je jedan od onih igrača zbog kojih se kao dijete zaljubite u klub i kojem se divite. Vidio sam mu se i često si govorio – ovako se trebaš ponašati i igrati nogomet. Oduvijek sam volio Milan, prije svega zbog Zvonimira Bobana, ali i zbog igrača poput Franca. Bio je inspiracija svima.”

Na konstataciju talijanskih novinara kako po liderskim osobinama i sam podsjeća na Baresija, Modrić je dodao:

“Da, on je bio vođa koji ne govori puno. Naš cilj ove sezone može biti naslov prvaka Italije koji bismo mogli posvetiti Baresiju. To bi bilo izvanredno, poput sna. Naporno ćemo raditi da to ostvarimo.”

Iako je u petom desetljeću života, Modrić naglašava da mu motiva i natjecateljske gladi u redovima Rossonera i dalje ne nedostaje:

“Sretan sam što sam još uvijek ovdje. Nažalost, prošle sezone nismo ostvarili minimalni cilj plasmana u LP, zbog čega sam bio frustriran i razočaran. Možda smo u jednom trenu osjećali previše samopouzdanja pa naglo pali. Želim kreirati bolju sezonu za sve nas. U Milanu sam se sjajno proveo u prvoj godini, klub i navijači pokazali su mi naklonost i podržavali me. To je glavni razlog mog ostanka. Ovo je najbolje mjesto za mene, želim nastaviti uživati u igri, još uvijek osjećam istu strast i želju kao i uvijek. Ponavljam, želimo bolji završetak sezone, a jedini način za bolji doseg je učenje iz pogrešaka.”

Modrić je otkrio kako je odluku o nastavku suradnje donio tek nakon što je bio potpuno siguran u svoje fizičko stanje:

“Oduvijek sam imao na umu da želim ostati još godinu dana. U prosincu sam mogao potpisati, ali htio sam slušati svoje tijelo i razumjeti kako se osjećam, imam li još uvijek isti žar… Došao sam do očekivanog odgovora, da mi još uvijek ide dobro, da želim nastaviti i da imam sve što mi treba da krenem naprijed. Kad sam vidio i koliko me uprava Milana želi, otklonio sam svaku sumnju. Milan mi je pokazao povjerenje i naklonost tijekom i nakon Svjetskog prvenstva, a to je sve što jedan nogometaš želi.”

Vrlo pozitivne dojmove ima i o novom šefu struke, Rubenu Amorimu:

“Razgovarali smo nekoliko puta tijekom ljeta i stekao sam dobre osjećaje, nadam se da će tako i ostati, da ćemo i dalje biti na istoj valnoj duljini i da ćemo se razumjeti. On će donijeti nove ideje, a mi ćemo pokušati napraviti sve što od nas traži.”

U svlačionicu Milana stiglo je i zvučno pojačanje u napadu, Portugalac Gonçalo Ramos, koji je doveden iz PSG-a u rekordnom transferu kluba vrijednom 74 milijuna eura:

“On je sjajan napadač, upravo ono što nam je nedostajalo u prošlosti. Nedavno sam imao loše iskustvo s njim, ne želim se baš vraćati na tu temu jer se ne radi o lijepoj uspomeni. No, sviđa mi se sve što klub radi uoči nove sezone, novi igrači pomoći će nam da ostvarimo ciljeve. Rafael Leão? Neću mu davati savjete, ali bilo bi fantastično da ostane u klubu jer se, kad je u pravoj formi, radi o jednom od najboljih napadača na svijetu. Vidjet ćemo što će se dogoditi, no volio bih Rafu u našoj momčadi.”

Za kraj, kapetan je poslao jasnu poruku o svojim ambicijama u novoj sezoni:

“Kad sam došao, rekao sam da želim nizati pobjede. Tako je i danas. Vidjet ćemo hoće li to biti dovoljno za Scudetto. Ostao sam da bih pomogao, a ne da se zabavljam.”