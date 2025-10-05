Modrić otkrio što misli o Pulišićevoj igri, ali i znanju hrvatskog: ‘Te riječi nisu za kameru…’

Podijeli :

xGiuseppexMaffiax via Guliver

Luka Modrić je uoči derbija Milana i Juventusa gostovao u CBS-ovoj emisiji Golazo i govorio o dolasku u Serie A, izboru Milana, svojoj ulozi u svlačionici i ambicijama momčadi, kao i o suradnji s Christianom Pulišićem.

Zašto Serie A i zašto Milan?

Pratio sam talijansku ligu još otkad sam bio dijete. Najdraža momčad bio mi je Milan, a najdraži igrač Zvonimir Boban. On mi je bio uzor, a kasnije i kapetan Hrvatske koja je osvojila prvu medalju za našu zemlju na Svjetskom prvenstvu 1998.

Što možete donijeti klubu?

Moj mentalitet i radna etika je nešto što mogu dati Milanu. Na svakom treningu je tako i na svakoj utakmici, uvijek dajem 100 posto.

Koji su ciljevi momčadi?

Postajemo sve bolji, a puno je mladih igrača u momčadi. Idemo utakmicu po utakmicu, trening po trening. Nadamo se da ćemo vratiti Milan tamo gdje pripada, ovo je jedan od najvećih klubova na svijetu. Svi zajedno moramo gurati u istom smjeru i vratiti Milan gdje pripada, a to je borba za trofeje.

Što mislite o Pulišiću i njegovom potencijalu?

Christian je odličan dečko, a u nogometu je veliki talent. Već je pokazivao u Dortmundu i Chelseaju koliko je dobar igrač. Vrlo je vješt s loptom, dobro razumije nogomet, brz i užitak je igrati s njim.

Jeste li ga naučili hrvatski jezik?

Igrao je već s nekim hrvatskim igračima i naučio nekoliko riječi koje nisu za kamere ha-ha. Nismo previše komunicirali, ali u budućnosti ću ga možda pokušati naučiti neke pristojnije hrvatske riječi.