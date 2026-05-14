Modrić ostaje bez trenera? Allegri i Ibrahimović u otvorenom ratu

Foto: Marco Luzzani/Getty Images

Milan bi mogao ući u novo turbulentno ljeto, s upitnom sportskom strukturom, napetom upravom i mogućim odlaskom trenera. A u cijeloj priči dodatno intrigira činjenica da bi Luka Modrić, doveden kao veliko pojačanje i lider nove ere Rossonera, vrlo brzo mogao ostati bez čovjeka koji ga je trebao voditi.

Massimiliano Allegri navodno je odlučio napustiti Milan na kraju sezone nakon ozbiljnog sukoba sa Zlatanom Ibrahimovićem, tvrde talijanski mediji. Time bi Luka Modrić, koji je ovog ljeta stigao među Rossonere, mogao ostati bez trenera već nakon prve sezone u klubu.

Sezona Milana, koja je dugo djelovala stabilno, posljednjih se tjedana pretvorila u pravi kaos. Momčad je ranije nizala 24 utakmice bez poraza i izgledala kao siguran kandidat za Ligu prvaka, no od početka travnja uslijedio je ozbiljan pad forme. Dva kola prije kraja Serie A Milan se nalazi na četvrtom mjestu, bodovno poravnat s Romom i pod pritiskom Coma, ambicioznog projekta koji vodi Cesc Fabregas.

Prema pisanju Corrierea della Sera, odnos Allegrija i Ibrahimovića potpuno je puknuo nakon poraza od Napolija 1:0 početkom travnja. Povod zvuči gotovo nevjerojatno za klub takve veličine – rasprava oko izbora trećeg vratara za sljedeću sezonu. Ipak, iza banalnog okidača navodno se krije mnogo dublji sukob ega i autoriteta.

Od tog sastanka 6. travnja Ibrahimović navodno tjednima nije dolazio u Milanello, trening-kamp Milana, što je dodatno pojačalo glasine o ozbiljnom raskolu unutar kluba.

Talijanski mediji tvrde kako napetosti između dvojice snažnih karaktera nisu novost. Allegri i Ibrahimović navodno nose neriješene tenzije još iz trenerova prvog mandata u Milanu, kada je Zlatan bio lider svlačionice i glavna zvijezda momčadi.

Situaciju je dodatno zakomplicirala informacija da Allegri nije dobro primio Ibrahimovićevu bliskost s Antonijom Cassanom, jednim od najžešćih kritičara Milana. Kap koja je prelila čašu navodno je bila Zlatanova navika da pojedinim igračima, uključujući Rafaela Leãa i Youssoufa Fofanu, daje taktičke savjete mimo stručnog stožera.

