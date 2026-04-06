Modrić oduševio majstorijom u derbiju: ‘Najbolji igrač Serie A’

xAntonioxBalascox via Guliver Image

Luka Modrić oduševio je svijet potezom u 11. minuti derbija Napolija i Milana.

Modrić je primio loptu i u samo nekoliko trenutaka sjajnim driblingom prošao pokraj trojice protivničkih igrača, ostavivši ih bez mogućnosti da ga zaustave. Njegov prodor prema šesnaestercu podsjetio je na najbolje dane njegove karijere i izazvao oduševljenje na stadionu Diego Armando Maradona.

Na kraju je akciju prekinuo Alessandro Buongiorno, koji je srušio Modrića na rubu kaznenog prostora i zbog tog prekršaja dobio žuti karton.

Modrićeva majstorija preplavila je društvene mreže i postala hit, a navijači diljem svijeta nisu skrivali oduševljenje.

“Kakav igrač!“, “Modrić je u 40-ima postao Neymar“, “Kakvog igrača je Real pustio”, “Modrić na Maradoninom stadionu u Maradoninom stilu”, “Modrić je najbolji igrač Serie A”, samo su neki od komentara koji su preplavili internet tijekom utakmice u kojoj u prvom poluvremenu nije bilo golova.