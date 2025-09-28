Modrić o tajni uspjeha: ‘Vjerojatno sam zbog toga još uvijek na ovoj razini’

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Luka Modrić je nakon 13 sezona dominacije u Real Madridu, sa sjajnim igrama ovog početka nastavio u dresu Milana.

Kapetan Vatrenih je dao intervju za CBS Sports u kojem je govorio o motivaciji i ljubavi prema nogometu, kojih ne nedostaje iako je napunio 40 godina.

Na pitanje kako održava motivaciju, Modrić je odgovorio:

“Kako održavam motivaciju? To je samo ljubav prema nogometu, stvarno volim nogomet. Otkad sam se rodio, vidim fotografije iz djetinjstva i na njima sam s loptom. Toliko volim nogomet, to je razlog zašto održavam ovu motivaciju. Kad pobijediš, to je jedinstven osjećaj i želiš da se ponovi. To je ono što me drži motiviranim, još uvijek želim pobjeđivati.”

Pitali su ga i koja je tajna uspjeha.

“Tajna? Ne mogu reći jednu specifičnu stvar. Mnogo je stvari koje se moraju spojiti, ali najvažnija je ljubav prema igri i nastavak žrtvovanja. Ne smiješ biti zadovoljan onim što si već učinio, gledati unatrag i reći: ‘Učinio sam ovo, učinio sam ono.’ U nogometu uvijek moraš dokazivati, bez obzira na to koliko si velik i koliko si već postigao. Moraš se nastaviti dokazivati i to je ono o čemu razmišljam. Vjerojatno sam zato još uvijek na ovoj razini.”

Milan je šesti profesionalni klub u njegovoj karijeri. Nakon Dinamove omladinske škole, 2003. godine poslan je na posudbu u Zrinjski, gdje je proveo jednu sezonu. Sljedeću sezonu je započeo u Dinamu, pa nastavio na posudbi u Inter Zaprešić. Sljedeće tri sezone igrao je za Dinamo, a onda je 2008. otišao u Tottenham u kojem je bio četiri sezone prije odlaska u Real Madrid gdje se zadržao 13 godina.