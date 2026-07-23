Modrić nakon ostanka u Milanu: ‘Moja želja za iskupljenjem je golema’

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Luka Modrić ostaje u Milanu još godinu dana.

Takvu odluku objavio je velikan sa San Sira, nekoliko dana nakon što je završilo Svjetsko prvenstvo.

“Sretan sam što ostajem u Milanu, klubu u kojem sam se osjećao dobrodošlo i voljeno od prvog dana. Nakon godine koja nije ispunila očekivanja, moja želja za iskupljenjem je golema. Čekaju nas nova sezona i novi izazov, projekt u koji vjerujem i koji me motivira. Spreman sam nastaviti davati sve za ovaj dres i istinski sam ponosan što ponovno nosim ove boje. Jedva čekam da se vratim na San Siro i čujem vašu viku. Vidimo se uskoro, Forza Milan uvijek”, rekao je Modrić za službene kanale kluba.

Što se tiče njegove plaće, ona bi trebala ostati ista kao prošle sezone.

Kako navodi talijanska La Gazzetta dello Sport, zaradit će 3,5 milijuna eura za nadolazeću sezonu, a insajder Nicolo Schira ranije je tijekom četvrtka objavio da bi s bonusima taj iznos trebao narasti do 4,5 milijuna eura.