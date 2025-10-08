‘Modrić me oduševio! Kad vidim što sve može, a stariji je 10 godina od mene, ostanem bez teksta’

Podijeli :

sportinfoto/DeFodi Images via Guliver

Jedna u nizu pohvala za hrvatskog veznjaka.

Adrien Rabiot, veznjak Milana, u intervjuu za francuski Le Figaro istaknuo je da ga Modrić jednostavno ostavlja bez riječi.

“‘Oduševio me. Treninge odrađuje s nevjerojatnom preciznošću, profesionalnošću i intenzitetom, a ima 40 godina. To je fascinantno. Skroman je, fokusiran i uvijek daje sve od sebe. Kad vidim što sve može, a deset je godina stariji od mene, ostanem bez teksta”, poručio je Rabiot.

Već je ranije govorio kako je lako raditi s našim kapetanom.

“Lako je dijeliti vezni red s Lukom jer on zna kako kontrolirati tempo utakmice. Iskreno, ne razumijem kako u tim godinama uspijeva trčati svih 90 minuta takvim intenzitetom. On jednostavno obožava nogomet – voli se braniti, napadati, stvarati igru. Naša momčad ima puno kvalitete i nemamo problema s prilagodbom. Nije bilo lako kada smo ostali s igračem manje protiv Napolija, ali pokazali smo koliko smo jaki.”