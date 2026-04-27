Modrić je uoči operacije imao samo jedno pitanje

Luka Modrić u ponedjeljak je podvrgnut operaciji u Milanu nakon ozljede zadobivene u susretu protiv Juventusa (0:0), kada se sudario s kapetanom suparničke momčadi Manuel Locatelli i pritom slomio jagodičnu kost. Zbog toga je morao napustiti teren, a ozljeda je ubrzo kirurški sanirana.

Prema pisanju Sportskih novosti, prvo što je Modrić pitao liječnike prije operacije bilo je kada će se moći vratiti treninzima, što još jednom potvrđuje njegovu iznimnu profesionalnost i predanost, unatoč tome što ima 40 godina.

Nakon zahvata očekuje ga deset dana potpunog mirovanja, uz izbjegavanje bilo kakvog kontakta u predjelu lica. Tek potom moći će postupno započeti s treninzima, a daljnji tijek oporavka ovisit će o reakciji organizma i procjeni liječničkog tima.

Kod ovakvih ozljeda uobičajeno je da potpuni oporavak traje oko dva mjeseca. Ipak, s obzirom na Modrićevu disciplinu i radne navike, postoji mogućnost da se pokuša vratiti i ranije, naravno uz poštivanje medicinskih ograničenja.

Postoji nada da bi mogao zaigrati u nekoj od posljednjih utakmica sezone, koja za AC Milan završava 24. svibnja protiv Cagliarija, no takav scenarij zasad djeluje prilično optimistično.

Izglednije je da će kroz ubrzani, ali kontrolirani oporavak biti spreman barem za dio reprezentativnih priprema. U tom slučaju mogao bi nastupati uz zaštitnu masku za lice, što je česta praksa kod igrača koji se vraćaju nakon sličnih ozljeda.