Modrić i Ramos ponovno bi mogli zaigrati zajedno?

AP Photo/Hassan Ammar via Guliver

Bivši suigrači iz Real Madrida mogli bi ponovno zaigrati zajedno.

Ramosu ugovor s meksičkim Monterreyjem istječe 31. prosinca ove godine, a klubu je već priopćio svoju odluku o odlasku.

Ramosu je opcija i potpisati za klub iz Serie A, javlja to pouzdani stručnjak za transfere Fabrizio Romano. Njegovi agenti navodno su ga ponudili nekolicini klubova, uključujući i Milan.

Navodno je Ramos spreman preuzeti lidersku ulogu u svlačionici, ali bez inzistiranja na tome da bude standardni prvotimac u svakoj utakmici.

“Naša liga još jednom pokazala je da je najbolji dom za šampione koji biraju neku drugu priliku. Oni žele biti protagonisti u nekoj drugoj ligi. Vidjeli smo toliko takvih primjera. Luka Modrić samo je posljednji”, rekao je Fabrizio Romano i dodao:

“Modrić u Milanu imao je izvanredan utjecaj. Ramos također ima takvu želju pronaći pravu priliku. Između sada i zimskog prijelaznog roka vidjet ćemo hoće li itko biti zainteresiran ili ne. Sad je prilika. Ramos želi promijeniti klub odmah i ne namjerava se umiroviti. Zato budite oprezni jer se Sergio Ramos stavlja na tržište.

On želi drukčije iskustvo. Ramos se ne planira umiroviti. Ugovor mu uskoro istječe. Ramosova prilika nije za lipanj. Ramosova prilika je odmah, za siječanj, za momčad kojoj bi mogao trebati dodatni branič. Dodatni lider koji može pomoći.”

Ramos je u karijeri igrao za Sevillu, PSG i Monterrey, a najveći dio karijere proveo je u Real Madridu, od 2005. do 2021, a bio je i dugogodišnji kapetan. Modrić je u Realu bio od 2012. do ove godine.