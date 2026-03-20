Modrić i Milan nastavljaju suradnju? Insajder: Žele ga zadržati

REUTERS/Daniele Mascolo via Guliver

Na San Siru računaju na Luku Modrića i u idućoj sezoni...

Talijanski insajder Nicolo Schira jučer je objavio takvu vijest.

U Milanu žele uvjeriti Modrića da se vrati nakon nadolazećeg Svjetskog prvenstva i nastavi karijeru u sezoni u kojoj će napuniti 41 godinu. Iako se već neko vrijeme nagađa o mogućem kraju njegove profesionalne karijere, u klubu još vjeruju da može igrati na vrhunskoj razini.

#ACMilan want to keep Luka #Modric. He is considered a key-player for #Milan, which are pushing to convince him to continue to play after the World Cup. If Modric decides to continue, AC Milan will trigger the option to extend the contract until 2027. Rossoneri are confident https://t.co/z5aKlk6kVm — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 19, 2026

U slučaju da Modrić odluči nastaviti igrati, Milan je spreman aktivirati opciju produljenja ugovora.

Modrić je u Milanu ove sezone odigrao 2 414 minuta te su samo Mike Maignan, Alexis Saelemaekers i Fikayo Tomori upisali više minuta.