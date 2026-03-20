Modrić i Milan nastavljaju suradnju? Insajder: Žele ga zadržati

Nogomet 20. ožu 2026
REUTERS/Daniele Mascolo via Guliver

Na San Siru računaju na Luku Modrića i u idućoj sezoni...

Talijanski insajder Nicolo Schira jučer je objavio takvu vijest.

U Milanu žele uvjeriti Modrića da se vrati nakon nadolazećeg Svjetskog prvenstva i nastavi karijeru u sezoni u kojoj će napuniti 41 godinu. Iako se već neko vrijeme nagađa o mogućem kraju njegove profesionalne karijere, u klubu još vjeruju da može igrati na vrhunskoj razini.

U slučaju da Modrić odluči nastaviti igrati, Milan je spreman aktivirati opciju produljenja ugovora.

Modrić je u Milanu ove sezone odigrao 2 414 minuta te su samo Mike Maignan, Alexis Saelemaekers i Fikayo Tomori upisali više minuta.

Najčitanije vijesti - Nogomet