Modrić dobiva novog suigrača u Milanu, stiže lijevi bek za 19 milijuna eura

Vodstvo AC Milana, osim pojačanja u veznom redu, dovodi i pojačanja na pozicijama bočnih braniča, pa je već dogovoren transfer lijevog beka Pervisa Estupinana (27), objavili su talijanski mediji.

No, potraga za desnim braničem se malo zakomplicirala. Milan je bio blizu dogovora o transferu braniča Almerije Marca Pubilla (22), ali im ga je u zadnji tren preoteo Atletico Madrid. Zbog toga se “Rossoneri” ponovno okreću Gueli Doueu (22), starijem bratu Deseirea Douea, koji je protekle sezone kao krilni napadač briljiralo u dresu PSG-a i francuske reprezentacije.

Guela Doue ima ugovor sa Strasbourgom do lipnja 2029. godine i francuski klub je odbio prvotnu ponudu Milana vrijednu 18 milijuna eura. Talijanski mediji tvrde da će “Rossoneri” malo “podebljati” novu ponudu, odnosno da su spremni platiti 22 milijuna eura. No, pitanje je hoće li to zadovoljiti upravu Strasbourga, koja zasad inzistira na odšteti od 30 milijuna eura.