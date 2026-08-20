Modrić dobio novog suigrača, Milan pronašao još jedno pojačanje u Francuskoj

Novog je igrača tijekom ljetnog prijelaznog roka doveo talijanski Milan, u klub je stigao 22-godišnji Diego Moreira, nogometaš koji pokriva lijevu poziciju u veznom redu ili napadu.

Milan je Moreiru doveo iz francuskog Strasbourga te je potpisan ugovor do lipnja 2031. godine. Iz nekoliko talijanskih izvora s bonusima bi cijeli transfer mogao iznositi i 65 milijuna eura.

Moreira je drugo veliko ovoljetno pojačanje koje je Milan pronašao u francuskoj Ligue 1. Ranije je iz PSG-a doveo portugalskog napadača Goncala Ramosa.

Profesionalnu karijeru Moreira je počeo u Benfici, a ujedno je igrao u mlađim uzrastima portugalskih reprezentacija do U21 sastava. Tada je promijenio reprezentaciju te je počeo igrati za Belgiju, a dosad je skupio četiri nastupa za tu nacionalnu vrstu.

Milan, u kojem igra hrvatski nogometaš Luka Modrić, prošle je sezone bio peti u talijanskoj Serie A.