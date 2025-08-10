Modrić debitirao za Milan u teškom porazu od Chelseaja

Podijeli :

xAlexanderxCanillas via Guliver

Luka Modrić upisao je prve minute za Milan u prijateljskoj utakmici protiv Chelseaja.

Talijanska je momčad na gostovanju upisala poraz 4:1, a Modrić je u igru ušao u 46. minuti. Ovo je bila posljednja pripremna utakmica Milana koji sljedeći tjedan u Coppa Italiji igra protiv Barija.

Domaći su stigli do vodstva već u 5. minuti kada je autogol upisao branič Milana Andrei Coubis nakon slobodnog udarca. Tri minute kasnije momčad Enza Maresce već je povećala vodstvo na 2:0. kada je strijelac bio Joao Pedro.

Nakon što je ranije upisao autogol, Coubis je u 18. minuti zaradio i crveni karton nakon što je srušio Pedra. Rezultat je do kraja prvog poluvremena ostao isti, a u 67. minuti je vodstvo Engleza povećao Delap.

Youssouf Fontana je smanjio razliku golom za Milan u 70. minuti, no konačnih 4:1 je u 90. minuti ponovo postavio Liam Delap.