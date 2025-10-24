Modrić asistirao u nadoknadi za spas Milana protiv Pise

Podijeli :

Daniele Buffa Image nella foto via Guliver

AC Milan, za koji od ove sezone igra Luka Modrić, nije uspio doći do pobjede na otvaranju osmog kola. Rossoneri su na domaćem terenu remizirali s novim prvoligašem Pisom 2:2.

Već u sedmoj minuti je Milan poveo protiv novih prvoligaša. Kombinirali su Samuele Ricci i Rafael Leao. Na dodavanje Talijana, sjajno je reagirao Portugalac koji je nastavio odličnu formu nakon povratka od ozljede. Ovo mu je bio treći pogodak u posljednje dvije utakmice.

Do poluvremena se rezultat nije mijenjao pa se na predah otišlo s 1:0 Milana.

Samo 15 minuta drugog poluvremena je prošlo prije nego li je Pisa šokantno došla do izjednačenja. Strijelac pogotka bio je iskusni Juan Cuadrado, Kolumbijac koji je skoro cijelu svoju karijeru proveo u Italiji. Osim u Pisi, igrao je u Juventusu, Udineseu, Fiorentini, Atalanti te Milanovom gradskom i stadionskom rivalu Interu. Jedii klubovi izvan Italije bili su mu Chelsea i Independiente Medellín.

Pogodak Cuadrado dodatno je probudio Pisu koja je pet minuta prije kraja došla i do vodstva. Strijelac za novog člana Serie A bio je 29-godišnji Angolac M’Bala Nzola.

No, Pisa nije uspjela sačuvati vodstvo do samoga kraja. Milan je dobio nadu od šest minuta nadoknade, a u trećoj minuti su uspjeli doći do spasa. U 93. minuti je Luka Modrić pronašao Švicarca Zacharyja Athekamea koji pogađa za 2:2 i bod Milana u osmom kolu.

Rossoneri su i dalje na vrhu Serie A, ali za vikend ih mogu prestići Napoli, Inter i Roma koji imaju dva boda manje.