Modrić: Ako sve moram sažeti u jednu riječ, rekao bih – frustracija

Hrvatski nogometaš Luka Modrić rekao je u utorak za klupske medije da je odlučio nastaviti karijeru u Milanu jer još ima gladi i strasti za igranjem na najvišoj razini.

Ovog je ljeta produžio ugovor s Milanom za dodatnu sezonu, do ljeta 2027. Nakon razočaravajućeg završetka prošle sezone koju je Milan završio na petom mjestu u talijanskom prvenstvu, ostavši bez plasmana u Ligu prvaka, Modrić je razmišljao o svojoj budućnosti.

„U sebi sam znao da želim nastaviti, ali istodobno sam morao provjeriti neke druge stvari koje bi mi to omogućile. Želio sam slušati svoje tijelo i vidjeti kako se osjećam, koliko još imam gladi i koliko strasti”, rekao je Modrić koji će idući mjesec napuniti 41 godinu.

Dodao je da je tijekom Svjetskog prvenstva ostao u kontaktu s ljudima iz Milana i da mu je klub cijelo vrijeme bio u mislima.

„Milan je pokazao koliko mu je stalo do mene i do toga da budem dio ovog novog projekta. To je bilo ono što sam trebao, ono što sam želio čuti. Razgovarao sam s obitelji i odlučio ostati”, rekao je.

Modrić je istaknuo da je produljenje ugovora mogao potpisati i ranije, ali je želio biti siguran da je fizički i mentalno spreman nastaviti. Nakon ozljede u završnici prošle sezone, kaže, nije pomislio da mu je utakmica protiv Juventusa bila posljednja za Milan.

Posebno teško pao mu je završetak prošle sezone. Milan je porazom od Cagliarija ostao bez plasmana u Ligu prvaka dok Modrić zbog ozljede nije mogao pomoći momčadi.

„Ako sve moram sažeti u jednu riječ, rekao bih frustracija. Žao mi je što nisam mogao pomoći momčadi kao prije ozljede. Za mene je to bilo zaista teško razdoblje”, rekao je.

Unatoč razočaranju, Modrić svoju prvu sezonu u Milanu ocjenjuje vrlo pozitivno.

„Prva godina u Milanu bila je fantastična, bolja nego što sam očekivao”, rekao je hrvatski nogometaš, istaknuvši atmosferu u klubu, odnos suigrača i navijača te osjećaj pripadnosti koji ga je dodatno uvjerio da ostane.

Modrić je pritom Milan usporedio s Real Madridom, u kojem je proveo više od desetljeća.

„Igrao sam u najvećem klubu na svijetu, Real Madridu, ali moj je osjećaj da je Milan na istoj razini. Kad dođete ovamo, shvatite zašto je tako. To je jedan od najvažnijih klubova na svijetu”, rekao je.

Uoči nove sezone Modrić je postavio visoke ciljeve. Ne želi da se Milan zadovolji samo plasmanom u Ligu prvaka, nego očekuje borbu za trofeje.

„Ako igraš u Milanu, najnormalnije je razmišljati o pobjedi, a ne samo o plasmanu u Ligu prvaka. Moramo ciljati najviše”, poručio je.

Dodao je da s klubom, vlasnicima i trenerom dijeli iste ambicije.

„Vratio sam se kao da je prvi put i kao da moram pobijediti. Ne treba puno govoriti, treba djelovati – ostati skroman, naporno raditi i biti ujedinjen”, rekao je Modrić.

Od navijača je zatražio da ostanu uz momčad i podrže novi projekt.

„Mogu obećati da ćemo zaista dati sve od sebe”, poručio je kapetan hrvatske reprezentacije.

Milan će u nedjelju otvoriti talijansko prvenstvo gostovanjem kod Torina u 1. kolu.