Mlada BiH zvijezda seli u talijanskog velikana za 35 milijuna eura?

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AP Photo/Manu Fernandez via Guliver Image

Spominjao se Chelsea, ali čini se da će Juventus pobijediti u utrci za supertalentiranog reprezentativca Bosne i Hercegovine.

Kako piše najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano, Stara dama iz Torina ušla je u završnu fazu pregovora s 18-godišnjim Kerimom Alajbegovićem i njegovim sadašnjim klubom Bayerom iz Leverkusena.

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Vrijednost kompletnog transfera trebala bi iznositi 35 milijuna eura, a sve bi se trebalo realizirati u sljedećih nekoliko dana.

Mladi ofenzivni vezni igrač privukao je pozornost europskih klubova tijekom turnira. Alajbegović je bio starter na tri utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, uključujući i poraz u šesnaestini finala od domaćina, Sjedinjenih Američkih Država. Postigao je gol protiv Katara u posljednjoj utakmici grupne faze.

Alajbegović slovi za jednog od najtalentiranijih mladih nogometaša u Europi. Ovog se ljeta vratio u Bayer Leverkusen nakon što je njemački klub aktivirao klauzulu o povratnom otkupu.

Prošlog ljeta Bayer Leverkusen je prodao Alajbegovića Red Bull Salzburgu za približno dva milijuna eura, ali je uključio opciju povratnog otkupa za četiri milijuna eura – klauzulu koju su iskoristili ovog ljeta. Obrazloženje njemačkog kluba bilo je da bi Salzburg, kao vlasnik ugovora, imao veći motiv pružiti mu priliku u prvoj momčadi nego da je stigao samo na posudbu.

Taj se potez pokazao uspješnim. Alajbegović je igrao za austrijski klub u ligaškoj fazi Europske lige te zabilježio devet golova i tri asistencije u domaćem prvenstvu. Njegova statistika, godine i nastupi na velikoj međunarodnoj sceni učinili su ga jednim od najtraženijih mladih igrača na tržištu.