Mlačić pred potpisom za Inter, evo koliko će Hajduk zaraditi!

Kako tvrdi pouzdani talijanski insajder Nicola Schira, Inter je spreman platiti 5,5 milijuna eura za Branimira Mlačića, a mladi stoper bi u Milanu trebao potpisati ugovor do ljeta 2030. godine.

Hajduk u nastavak sezone kreće bez ponajboljeg igrača?

Splitski klub bi, prema istom izvoru, na konačnu ponudu trebao pristati tijekom dana, čime bi posao bio zaključen. Posebno je važno za Hajduk i navijače to što je planirano da Mlačić ostane na Poljudu na posudbi do kraja sezone, a onda na ljeto otiđe u Inter.

Branimir #Mlacic is getting closer to #Inter from #HajdukSplit for €5,5M. Ready a contract until 2030 for the young centre-back, who would be left until June at Hajduk on loan. Expected the final decision from the croatian club and the player in the next hours. #transfers https://t.co/mkSsCmwbQN — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 14, 2026

Mlačić je ove sezone napravio veliki iskorak i postao standardni član prve momčadi. U 14 nastupa upisao je dvije asistencije, a sigurnim i zrelim igrama značajno je podigao i svoju tržišnu vrijednost, koja prema Transfermarktu sada iznosi četiri milijuna eura.