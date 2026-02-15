Mlačić ponovno ostao na klupi Udinesea, Bradarić igrao u porazu Verone

Podijeli :

(AP Photo/Andrew Medichini) via Guliver Image

U susretu 25. kola talijanskog nogometnog prvenstva Parma je pobijedila Veronu sa 2:1, dok su Cremonese i Genoa odigrali bez golova.

Parma je porazila “fenjeraša” Veronu sa 2:1, a gol odluke za domaćine je zabio Mateo Pellegrino u trećoj minuti nadoknade.

Za Parmu je zabio i Adrian Bernabe u četvrtoj minuti, dok je za goste pogodak postigao Abdou Harroui iz kaznenog udarca u 43. minuti. Dodajmo kako je Verona već od 11. minute igrala bez isključenog Emmanuela Orbana.

Matija Frigan je kod Parme i dalje izvan stroja, dok je Domagoj Bradarić odigrao cijeli susret za goste koji su sada šest bodova udaljeni od zone spasa.

Sassuolo je identičnim rezultatom u gostima pobijedio Udinese.

Poveli su domaćini pogotkom Oumara Soleta u 10. minuti. Gosti su do izjednačenja stigli tek u drugom poluvremenu, Armand Lauriente je zatresao mrežu suparnika u 56. minuti, a dvije minute kasnije je Andrea Pinamonti zabio za pobjedu.

Bivši igrač Hajduka Branimir Mlačić susret je odgledao s domaće klupe.

Cremonese i Genoa su odigrali bez golova

Kasnije se sastaju Torino – Bologna (18.00), te Napoli – Roma (20.45).

Vodi Inter sa 61 bodom, Milan ima 53 boda i susret manje, a treći je Napoli sa 49 bodova.