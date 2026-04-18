Mlačić dobio 10 minuta u porazu Udinesea

U 33. kolu talijanske Serie Udinese Branimira Mlačića, bivšeg igrača Hajduka, izgubio je od Parme s minimalnih 1:0.

Jedini strijelac na utakmici bio je Nesta Elphege koji je u 51. minuti, nakon samo pet minuta provedenih na terenu, zabio za vodstvo i pobjedu Udinesea.

U redovima domaće momčadi nastupio je i mladi hrvatski reprezentativac Branimir Mlačić koji je u siječanjskom roku Hajduk zamijenio Udineseom. On je u igru ušao u 81. minuti umjesto ozlijeđenog Thomasa Kristensena.

Ovo je Mlačiću bio četvrti nastup za Udinese koji se nakon ovog poraza nalazi na 11. mjestu Serie A. Parma, koju vodi bivši pomoćni trener Arsenala Carlos Cuesta, nalazi se na 13. mjestu.