Milan remizirao s Pongračićevom Fiorentinom, Modrić ostao na klupi

U 20. kolu talijanske Serie A Milan Luke Modrića gostovao je kod Fiorentine Marina Pongračića. Bio je to dvoboj pretposljednje Fiorentine i drugog Milana, a rezultat na kraju bio je neočekivan jer su uspjele osvojiti bod u remiju 1:1.

U prvom dijelu nije bilo pogodaka uz izjednačenu igru na travnjaku. Takav omjer snaga više je pasao Fiorentini koja bi se u ovom susretu vjerojatno zadovoljila i bodom. No, Viole su u drugom poluvremenu uspjele doći do vodstva.

Bilo je to u 66. minuti kada je Pietro Comuzzo zabio za 1:0 Fiorentine. Nisu Viole uspjele zadržati prednost do kraja susreta. Spas Milanu donio je Christopher Nkunku u 90. minuti susreta.

Unatoč tome, Milan vjerojatno neće biti zadovoljan s ovim rezultatom jer su ostali dva boda iza vodećeg Intera koji ima i utakmicu više. Neće ni Fiorentina biti toliko zadovoljna jer su i dalje u zoni ispadanja, ali su skočili na 18. mjesto Serie A. Sada im 17. Genoa bježi dva boda, ali Genoa ima i utakmicu manje.

Marin Pongračić odigrao je cijeli susret za Viole dok Luka Modrić prvi put od dolaska u klub nije ulazio u igru u ligaškoj utakmici. Jedini susret koji je odsjedio na klupi bio je u Coppa Italiji protiv Leccea.