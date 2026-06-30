Milan predstavio najskuplje pojačanje u povijesti kluba, mogao bi igrati protiv Hrvatske

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Ono što je prvi put objavljeno prije četiri dana, danas je dobilo službenu potvrdu.

AC Milan potpisao je ugovor s napadačem Goncalom Ramosom koji predstavlja Portugal na ovom Svjetskom prvenstvu te bi trebao biti u konkurenciji za utakmicu protiv Hrvatske u šesnaestini finala.

Prvo se pričalo o tome da će cifra biti iznad 50 milijuna, a sada je Fabrizio Romano da je taj iznos znatno veći te će Ramos za Milan potpisati za 74 milijuna eura plus bonuse. Milan je tako srušio rekord koji je 2019. postavio dovođenjem Rafaela Leaa (49,5 milijuna eura).

Ramos bi u noći s četvrtka na petak trebao igrati protiv Hrvatske, a nakon ljeta bi mogao biti suigrač Luke Modrića koji još nije donio odluku hoće li ostati u Milanu.