Milan poslao jasnu poruku oko Modrićevog ugovora ?

Luka Modrić imao je operaciju nakon prijeloma jagodične kosti.

Hrvatski kapetan bit će spreman za nastup na Svjetskom prvenstvu koje počinje za nešto više od mjesec dana, ali jasno je da je klupska sezona za njega završena.

Modrićev ugovor s Milanom istječe koncem lipnja i još ne postoje službene informacije o nastavku suradnje. Ipak, Milan je jučer objavio video podrške hrvatskom veznjaku uz poruku:

“Čekamo da se naš šampion uskoro vrati na San Siro. Svi navijači Rossonera su uz tebe, Luka.”

To bi moglo značiti kako će Modrić i sljedeće sezone nositi dres velikana sa San Sira.

Podsjetimo, Modrić se ozlijedio u utakmici protiv Juventusa. U 76. minuti na sredini terena došlo je do snažnog, ali slučajnog sudara glavama s Manuelom Locatellijem..