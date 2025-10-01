Milan na popis želja stavio Lewandowskog, Španjolci ga usporedili s Modrićem

Podijeli :

Bagu Blanco Pressinphoto via Guliver Images

Uprava Milana radi popis želja igrača koje će pokušati dovesti u siječanjskom ili eventualno ljetnom prijelaznom roku, a na vrhu tog popisa je jedno ime - Robert Lewandowski.

Sportski direktor Milana Igli Tara već je kontaktirao Lewandowskog agenta Pina Zahavija i započeo pregovore.

Prednost Tare je što iskusnom napadaču ugovor s Barcelonom istječe na kraju sezone, pa može pregovarati o svom sljedećem potezu bez intervencije kluba.

Katalonski list Sport usporedio je poljskog napadača s iskusnim Lukom Modrićem, koji je nedavno stigao u Milan nakon što mu je istekao ugovor s Real Madridom.

“Poput Modrića, Lewandowski je igrač koji izvrsno brine o svom tijelu, prehrani i pripremi. Zato ga je lako zamisliti kao konkurentnog čak i u kasnijim godinama“, piše Sport.

Kako stvari stoje u Milanu, prednost daju iskusnim igračima, a ostaje za vidjeti koga će još dovesti.