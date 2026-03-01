Milan je bio nadomak toga da prospe bodove, a onda je Modrić namjestio gol

Nogometaši Milana slavili su 2:0 u 27. kolu Serie A protiv Cremonensea.
Do 90 minute bilo je 0:0 iako je na obje strane bilo nekoliko izglednih prilika. A onda se ‘ukazao’ Luka Modrić.
Nakon kratko izvedenog kornera, Modrić je ubacio u kazneni prostor, De Winter produžio glavom, a Pavlović skrenuo loptu u gol za vodstvo Milana 1:0.
Za konačnih 2:0 i sva tri boda Leao je bio precizan u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Fullkrug je pokrenuo akciju, Nkunku izašao sam pred golmana domaćih, ali nesebično poslužio Leaa, koji je mirno zabio u praznu mrežu.
