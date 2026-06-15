Milan ima novog trenera: Hoće li slavni Portugalac uvjeriti Modrića u ostanak?

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AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Službeno je, portugalski nogometni stručnjak Rúben Amorim novi je trener talijanskog velikana Milana, piše Gazzetta dello Sport.

Vodstvo Rossonera i čelni čovjek kluba Gerry Cardinale poslali su službenu ponudu koju je Amorim odmah prihvatio. Dogovoren je dvogodišnji ugovor vrijedan tri i pol milijuna eura po sezoni, uz opciju produljenja na još jednu godinu te bogate bonuse za trofeje i plasman u Ligu prvaka. Portugalac bi trebao stići u Italiju već danas ili sutra kako bi i službeno potpisao ugovor sa svojim novim klubom.

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Zbog dolaska na San Siro, Amorim se odrekao preostale godine plaće u Manchester Unitedu, klubu koji ga je smijenio u siječnju, ali s kojim je imao važeći ugovor do ljeta iduće godine.

Riječ je o bivšem reprezentativcu Portugala koji ima tek 41 godinu, ali je već ostvario velike trenerske uspjehe vodeći lisabonski Sporting s kojim je osvojio dva uzastopna naslova prvaka Portugala. Nakon toga je u studenom 2024. godine preuzeo engleski klub, no tamo se nije najbolje snašao i sada traži svojevrsno ‘glancanje’ ugleda na klupi Milana.

Nakon što klub prošle sezone nije uspio izboriti plasman u Ligu prvaka, Cardinale je pokrenuo potpuni remont momčadi, a dovođenje Amorima tek je prvi korak u slaganju nove križaljke. Sljedeći cilj uprave je dovođenje tehničkog direktora Markusa Kröschea i sportskog direktora Timma Hardunga koji trenutačno rade u njemačkom Eintrachtu.

Pregovori s njemačkim dvojcem već su u poodmakloj fazi, pa Milanu nakon toga preostaje još samo imenovanje novog izvršnog direktora kako bi u potpunosti kompletirao novu upravljačku strukturu. A onda na red dolazi pitanje koje posebno zanima hrvatske navijače – što će biti s Lukom Modrićem?

Hrvatskom kapetanu krajem lipnja istječe ugovor Milanom, a talijanski izvori tvrde da su šanse za njegovim produženjem vrlo male, posebno nakon što su se Rossoneri propustili plasirati u Ligu prvaka.

Amorim je poznat po tome što inzistira na 3-4-2-1 sustavu, vrlo sličnom onome s kojim Zlatko Dalić planira zaigrati protiv Engleske. Hoće li slavni Portugalac uz podršku novog sportskog direktora uspjeti učiniti svoju filozofiju dovoljno zanimljivom Modriću i ‘prodati’ mu svoju viziju u mjeri da hrvatska Zlatna lopta potpiše produljenje ugovora, ostaje za vidjeti.