‘Milan ima manjak kvalitete, sad se pokazuje koliko je ograničena ta momčad’

Nicolo Campo via Guliver

Stigle su i prve kritika za Luku Modrića na 'čizmi'.

Činjenica je da hrvatski veznjak u dresu Milana protiv Atalante (1:1) nije djelovao na svojoj uobičajenoj razini, što je primijetio talijanski novinar Pietro Mazzara koji je o Modriću za Tuttosport napisao:

“Modrić će morati preuzeti još više odgovornosti i ponašati se kao vođa veznog reda i napada. Od njega se očekuje da radi kao playmaker i kao vođa ove momčadi te se nada da će mu se na sljedeća dva treninga priključiti Rafael Leao i Santiago Gimenez“, rekao je Mazzara i nastavio:

“Milan ima manjak kvalitete, nije dobro sastavljen preko ljeta i sad se pokazuje koliko je ograničena ta momčad. Christian Pulisic i Adrien Rabiot su izvan sastava tri tjedna, a oni su ključne figure uz Luku Modrića, za taktičku ravnotežu i tečnost igre u napadu.”

Vremena za neke veće promjene nema jer Milan već u nedjelju na San Siru u 10. kolu Serie A dočekuje drugoplasiranu Romu.