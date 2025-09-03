Mercato: Modrićev Milan najviše uložio u Serie A, Como potrošio više od Intera i Rome

Podijeli :

Nakon završetka prijelaznog roka pokazalo se je da je u Italiji najviše potrošio AC Milan. "Rossoneri" su za igračka pojačanja izdvojili 164 milijuna eura, ali najzvučnije pojačanje, hrvatskog kapetana Luku Modrića, dobili su besplatno, jer je došao kao slobodan igrač, objavili su talijanski mediji.

Juventus, kojeg vodi hrvatski trener Igor Tudor, platio je za nove igrače 137 milijuna eura, a na trećem mjestu je Pašalićeva i Jurićeva Atalanta, koja je izdvojila 126 milijuna eura za pojačanja. No, to nije bio problem za Atalantu, koja je samo od prodaje centarfora Matea Reteguija (otišao u saudijski Al Qadsiah) zaradila 68 milijuna eura.

Napoli je potrošio 113 milijuna eura, ali talijanski prvak ima još dovoljno rezerve za nova pojačanja, jer je prodajom nigerijskog golgetera Victora Osimhena turskom Galatasarayju zaradio 75 milijuna eura.

Zanimljivo je da je Como Martina Baturine s potrošenih 107 milijuna eura pretekao velikane poput Intera i Rome. Klub iz gradića u Lombardiji ima stadion za svega 13 tisuća gledatelja, ali vlasnik im je “Djarum” grupacija, indonezijski konglomerat koji okuplja duhansku industriju, bankarstvo i proizvodnju hrane.

Najskuplji transferi Serie A ovog ljeta:

Christopher Nkunku (AC Milan – Chelsea) 37 milijuna eura

Ardon Jashari (AC Milan – Club Brugge) 36

Francisco Conceiçao (Juventus – Porto) 32

Sam Beukema (Napoli – Bologna) 31

Noa Lang (Napoli – PSV) 25

Wesley (Roma – Flamengo) 25

Nikola Krstović (Atalanta – Lecce) 25

Roberto Piccoli (Fiorentina – Cagliari) 25

Neil El Aynaoui (Roma – Lens) 23,5

Samuele Ricci (AC Milan – Torino) 23