Marko Rog u prvoj postavi Cagliarija nakon više od dvije godine

Podijeli :

Andrea Staccioli Insidefoto

Marko Rog je posljednje dvije godine proveo na posudbi u Dinamu. Ove sezone vratio se u svoj matični klub gdje još nije zaigrao ni minute, no to će se u utorak promijeniti.

U utakmici šesanestine finala Coppa Italije njegov Cagliari na domaćem terenu dočekuje drugoligaša Frosinonea. Trener kluba sa Sardinije je uvrstio Roga u prvu postavu.

Osim što će to hrvatskom veznjaku biti prvi nastup za Cagliari nakon više od dvije godine, to će mu biti i prvi start za talijanski klub nakon isto toliko vremena. Posljednji put je od prve minute zaigrao u doigravanju za ulazak u Serie A protiv Parme, a nedugo zatim je zadobio tešku ozljedu.

Sada se, s 30 godina, nada kako će uspjeti vratiti formu koju je imao prije ne bi li se nametnuo za nastupe u prvoj talijanskoj ligi.