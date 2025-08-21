Marko Rog napušta Cagliari: Poznata je njegova sljedeća destinacija

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Marko Rog nalazi se pred prelaskom iz Cagliarija u Karagümrük, prenosi talijanski novinar Nicolo Schira. Hrvatski veznjak trebao bi potpisati dvogodišnji ugovor s novim turskim prvoligašem, čija se momčad prema Transfermarktu procjenjuje na 13 milijuna eura. Ovog ljeta redove Karagümrüka pojačao je i hrvatski vratar Ivo Grbić koji je stigao na posudbu, a ekipa je prvenstvo otvorila porazom od Galatasaraya (3:0).

Rog je u svibnju završio svoj drugi mandat u Dinamu te se vratio u Cagliari, gdje nije bio u planovima trenera. Iako se pisalo da bi mogao karijeru nastaviti u Rijeci, taj scenarij sada izgleda malo vjerojatan. Prošle sezone upisao je 31 nastup (1015 minuta), postigao jedan pogodak i dodao tri asistencije za Dinamo, koji je sezonu završio bez naslova prvaka i Kupa te oba trofeja otišla su u Rijeku.

Tijekom karijere nastupao je za Varaždin, RNK Split, Dinamo, Napoli, Sevillu i Cagliari. Dinamo ga je 2015. kupio iz Splita za pet milijuna eura, čime je postao najskuplje pojačanje u povijesti kluba, a dvije godine kasnije Napoli ga je platio 13,5 milijuna eura.

Njegov razvoj usporile su brojne teške ozljede koljena koje su ga spriječile da dosegne puni potencijal. Za hrvatsku reprezentaciju skupio je 21 nastup, a trenutna mu je vrijednost na Transfermarktu 750 tisuća eura, dok je u vrhuncu karijere bio procijenjen na 15 milijuna eura.