Marcelo Brozović odlazi iz Saudijske Arabije i potpisuje za Interovog mrskog rivala?!

xMaciejxRogowskix via Guliver

Marcelo Brozović (32) već nekoliko godina igra za Al Nassr, ali čini se da bi njegov boravak u Rijadu mogao uskoro završiti.

Iako je prihvatio veliku ponudu pri dolasku, pregovori o novom ugovoru zapeli su jer mu je klub ponudio značajno manju plaću od očekivane, što je hrvatski veznjak odbio. Zbog toga vodstvo Al Nassra navodno razmatra i mogućnost prekida suradnje.

Evo što radi Marcelo Brozović dok se Hrvatska bori za odlazak na Svjetsko prvenstvo

Talijanski novinar Matteo Moretto piše da Juventus pažljivo prati razvoj situacije te bi Brozović već u siječnju mogao napustiti Saudijsku Arabiju, možda i po nižoj cijeni ili čak bez odštete. U Torinu bi ponovno radio s Lucianom Spallettijem, koji ga je u Interu pretvorio u jednog od najboljih veznih igrača na svijetu, a Juve ga vidi kao pojačanje u sredini terena.

Prije odlaska u Al Nassr, Brozović je sedam godina igrao za Inter i osvojio niz trofeja, dok je u Hrvatskoj nosio dres Hrvatskog dragovoljca, Lokomotive i Dinama. Za saudijski klub skupio je 97 nastupa, uz osam pogodaka i 20 asistencija.

Za hrvatsku reprezentaciju odigrao je 99 utakmica, osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, broncu na SP-u 2022. u Kataru te srebro u Ligi nacija 2023.