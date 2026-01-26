Maldinijev sin napušta Pašalića i odlazi u Rim

Veznjak Atalante Daniel Maldini (24), sin legendarnog Milanovog nogometaša Paola Maldinija, trebao bi pojačati Lazio u zimskom prijelaznom roku, objavili su talijanski mediji.

Atalanta i Lazio su dogovorili polugodišnju posudbu uz opciju otkupa ugovora. Lazio će platiti milijun eura za posudbu, dok bi ga otkup ugovora mogao koštati 14 milijuna eura.

Za njega se interesirao i Juventus, no Maldini je procijenio da će u Laziju imati veću minutažu. Maldini bi u ponedjeljak trebao doputovati u Rim na liječnički pregled.

Ove sezone Maldini je većinu vremena proveo na klupi za pričuve u klubu u kojem igra i Mario Pašalić, skupio je tek 11 nastupa u svim natjecanjima, a samo tri puta je bio u početnoj postavi. Prošao je nogometnu akademiju AC Milana, ali u “Rossonerima” nije dobio pravu priliku, odigrao je tek 471 minutu za prvu momčad Milana. U Atalantu je stigao prije godinu dana, a prije toga igrao je za Speziju, Empoli i Monzu.