Loša serija presudila: Ivan Jurić dobio otkaz

Daniele Buffa via Guliver

Ivan Jurić više nije trener Atalante. Kako se i najavljivalo u talijanskim medijima, hrvatski trener dobio je otkaz nakon što je u 11. kolu Serie A izgubio 3:0 kod kuće od Sassuola.

“Atalanta BC priopćuje da je danas razriješila Ivana Jurića dužnosti glavnog trenera prve momčadi, zajedno s njegovim stožerom koji čine Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić i Michele Orecchio. Klub zahvaljuje Ivanu Juriću i cijelom njegovu stožeru na predanom radu te im želi sve najbolje u budućnosti”, stoji u kratkoj službenoj objavi.

Poraz od Sassuola bio je Atalanti tek drugi ove sezone u talijanskom prvenstvu, no istovremeno je Jurićeva momčad ostvarila i svega dvije pobjede uz čak sedam remija, što je svelo njezin učinak na slabašnih 13 bodova iz 11 kola. Nešto bolje išlo im je u Ligi prvaka, gdje su u četiri kola osvojili sedam bodova.

Jurić je u Atalantu došao uoči ove sezone kao zamjena za Gian Piera Gasperinija, koji je u klubu iz Bergama proveo čak devet godina. Jurić je bio poznat kao Gasperinijev učenik i miljenik, s obzirom na to da mu je on sedam godina bio trener, prvo u Crotoneu, a zatim u Genoi.