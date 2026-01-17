Lokomotiva dovela srpskog braniča iz Lazija

Podijeli :

Guliver

Zagrebački klub službeno je potvrdio dolazak novog pojačanja.

“Momčad NK Lokomotive tijekom zimske stanke pojačao je Dimitrije Kamenović koji nam na Kajzericu stiže iz talijanskog Lazija! Nogometno se afirmirao u Čukaričkom, odakle je ostvario transfer u jedan od najvećih talijanskih klubova. Dimitrije, dobro nam došao u Lokomotivu i sretno u plavo-bijelom dresu!”, objavila je Lokomotiva.

Lokomotiva u zanimljivoj utakmici porazila Slaven i osvojila treće mjesto na prijateljskom turniru

Lijevi bek rođen 2000. godine nije se uspio izboriti za značajniju ulogu u Laziju. U pet godina ugovora upisao je tek jedan službeni nastup – 45 minuta protiv Verone u sezoni 2021./22.

Kako bi dobio minutažu, bio je na posudbama. U praškoj Sparti ostao je u sjeni s dva nastupa, dok je u švicarskom Yverdonu konačno zaigrao redovito i skupio 22 nastupa, no kontinuitet mu je prekinula ozljeda.