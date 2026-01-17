Lokomotiva dovela srpskog braniča iz Lazija

Zagrebački klub službeno je potvrdio dolazak novog pojačanja.

“Momčad NK Lokomotive tijekom zimske stanke pojačao je Dimitrije Kamenović koji nam na Kajzericu stiže iz talijanskog Lazija! Nogometno se afirmirao u Čukaričkom, odakle je ostvario transfer u jedan od najvećih talijanskih klubova. Dimitrije, dobro nam došao u Lokomotivu i sretno u plavo-bijelom dresu!”, objavila je Lokomotiva.

Lijevi bek rođen 2000. godine nije se uspio izboriti za značajniju ulogu u Laziju. U pet godina ugovora upisao je tek jedan službeni nastup – 45 minuta protiv Verone u sezoni 2021./22.

Kako bi dobio minutažu, bio je na posudbama. U praškoj Sparti ostao je u sjeni s dva nastupa, dok je u švicarskom Yverdonu konačno zaigrao redovito i skupio 22 nastupa, no kontinuitet mu je prekinula ozljeda.

