Legenda Milana: Boban mi već 25 godina razbija glavu s Modrićem

sportinfoto/DeFodi Images via Guliver

Hrvatski veznjak Luka Modrić odlično se uklopio u Milanu.

Da je to tako, potvrdio je i legendarni branič Milana i aktualni stručni komentator Sky Sporta, Alessandro Costacurta, koji je uvjeren da Modrića čeka sjajna sezona među Rossonerima.

“Boban mi već 25 godina razbija glavu s Modrićem. Ove godine će odigrati 38 utakmica i sve će ih odigrati dobro. To je moj osjećaj kada ga vidim, kada ga čujem kako govori i na temelju onoga što mi govore neki ljudi, poput njegovog bivšeg trenera Carla Ancelottija”, izjavio je Costacurta, kako prenosi MilanNews.it.

Costacurta ni ranije nije skrivao divljenje prema Modriću:

“Modrić već 20 godina podučava nogomet. Milan predugo nije imao lidera s takvom karizmom. Nije iznenađenje, od Bobana do Ancelottija, svi su mi govorili da je, osim što je takav igrač, i fantastična osoba”, poručio je Costacurta za La Gazzettu dello Sport.