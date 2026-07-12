Lazio ne odustaje od Dinamove zvijezde, nakon odbijenice sprema novu ponudu

Podijeli :

xRazvanxPasarica/SPORTxPICTURESx via Guliver Image

Lazio traži nova rješenja u obrani nakon odlazaka Alessija Romagnolija i Marija Gile, a među glavnim željama rimskog kluba nalazi se i Dinamov stoper Sergio Dominguez.

Kako piše Football Italia, Lazio je u završnoj fazi pregovora s Danilhom Doekhijem, kojem je istekao ugovor s Union Berlinom, pa bi u Rim trebao stići kao slobodan igrač.

Turci odbili ponudu Dinama za Livakovića? Sve prate još dva kluba

Istodobno, Sportitalia navodi da Rimljani ne odustaju od Domingueza. S 21-godišnjim španjolskim braničem navodno su već usuglašeni osobni uvjeti, no najveća prepreka ostaje dogovor s Dinamom. Hrvatski prvak za svog stopera traži 12 milijuna eura, dok je Lazio dosad ponudio 3,5 milijuna eura za jednogodišnju posudbu uz mogućnost otkupa za dodatnih osam milijuna eura.

Lazijev direktor Angelo Maria Fabiani ovoga je tjedna doputovao u Hrvatsku kako bi pokušao zaključiti posao, ali je Dinamo odbio prvu ponudu. Talijanski klub sada radi na novom modelu transfera kojim se nada uvjeriti Dinamo da pusti jednog od svojih najperspektivnijih igrača.