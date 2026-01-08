Lazio doveo Srbina koji se povezivao i s Vatrenima, Sarri u čudu: Ne znam ništa o njemu!

Podijeli :

Guliver Image

Petar Ratkov, reprezentativac Srbije, je stigao iz Salzburga u Lazio i odmah je doveden u neugodnu situaciju.

Kada su trenera Maurizija Sarrija pitali za Srbina, njegov je odgovor mnoge iznenadio.

„Ne poznajem Ratkova, ne znam što bih rekao o njemu. Klub ga poznaje bolje od mene.“

Ova izjava upućuje na to da su Rimljani doveli Ratkova bez znanja poznatog stratega. Zanimljivo je da je Sari gotovo u istoj rečenici rekao da je želio graditi budućnost na Mateu Guendouziju, kojeg je klub prodao u Fenerbahče.

Mladi Ratkov već prije debija dobio je ozbiljan teret zbog izjave svog trenera, što će sigurno pojačati pritisak i očekivanja. Ove sezone odigrao jr 19 utakmica za Salzburg i postigao 7 golova. U Rim je doveden za 13 milijuna eura.

Podsjetimo, Ratkov je rođen u Beogradu, a zbog majke Hrvatice ima i hrvatsku putovnicu. To mu je ranije omogućavalo da odabere i Vatrene, ali nikada nije potvrđeno da je dobio poziv.